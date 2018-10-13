Fatih Terim'den sözleşme kararı; 'Savaşın'

İç ve dış transfer çalışmalarında teknik direktörgörüşleri doğrultusunda hareket eden yönetim, kontratları bitecek oyunculara, "Erken imza yok, savaşan, mücadele eden kalır" mesajını verdi.G.Saray'da, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Ryan Donk, Muğdat Çelik ve Tarık Çamdal'ın mukaveleleri 30 Haziran 2019'da bitiyor.Bu dokuz oyuncunun yanı sıra, Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru'nun da sözleşmeleri aynı tarihtesona eriyor. Fatih Terim, uzun süredir kadro dışı olan Tarık Çamdal dışındaki 7 futbolcunun hangilerinin takımda kalacağına sezon içerisinde gösterecekleri performansa göre karar verecek. Hiçbir futbolcuyla sezon devam ederken sözleşme yenilenmeyecek. Terim böylelikle bütün oyuncuların performansını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.Fatih Terim'in üzerinde önemle durduğu bir başka konu da halen 27.1 olan takımın yaş ortalamasını düşürmek. Ozan Kabak, Yunus Akgün ve Celil Yüksel gibi genç yetenekleri A takıma kazandıran tecrübeli teknik adam, yeni sezonun kadrosunu oluştururken de bu felsefe doğrultusunda hareket edecek. Fatih Terim, genç ve başarıya aç futbolcuların alınması için özel çaba gösterecek.