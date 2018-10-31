Fatih Terim'den son 22 derbide müthiş rakam

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fatih Terim yönetiminde çıktığı derbilerde bir kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 2011 yılında hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Fatih Terim idaresinde 7 derbi oynadı.

Bu müsabakaların 5'inden galibiyetle ayrılan Galatasaray, birinde berabere kaldı, birini ise kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Terim yönetimindeki tek yenilgisini 2011-2012 sezonunda uygulanan Spor Toto Süper Lig Süper Final Grubu'nda 2-1'lik skorla Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Sakatlıklar, formsuzluklar ve takım içi sorunlarla Fenerbahçe sınavına hazırlanan Galatasaray'da Fatih Terim'in istatistikleri dikkat çekiyor.Tecrübeli teknik adam; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında çıktığı son 22 maçın 20'ini kaybetmedi. Terim bu maçlarda 11 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti. İmparator cuma günü karşılaşacağı Fenerbahçe önünde ise 28. sınavını verecek. Geride kalan 27 derbiden Terim 10 galibiyet çıkardı. 8 maç ise berabere sonuçlandı.