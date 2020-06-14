Fatih Terim'den 'sıfır risk'

Hafta içinde idmanlarda genç Emin Bayram'ı bu bölgede deneyen Galatasaray'ın hocası, tercihini 'tecrübe'den yana kullanacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Fatih Terim'den 'sıfır risk'
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14 Haziran 2020 10:43
Galatasaray'da Marcao'nun şok sakatlığı sonrası teknik direktör Fatih Terim elindeki bütün ihtimalleri taktik antrenmanlarda denedi.

Luyindama'nın milli takımında sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından Brezilyalı stoperin de yokluğu Terim'i bir hayli zorladı.

Üç ay sonra tekrar start alan lige şampiyonluk parolasıyla devam etmek isteyen Cimbom'da Terim, sıfır risk modunda. Sebebi de kalan 8 maçın telafisinin olmaması.

Hafta içi çalışmalarında stoperde Donk'a partner olarak Ahmet Çalık ve Emin Bayram'ı değiştirerek deneyen tecrübeli teknik adam kararını Ahmet Çalık'tan yana verdi.





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