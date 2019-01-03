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Fatih Terim'den Serdar Aziz'e flaş yanıt

Galatasaray'da Fatih terim ile Serdar Aziz görüşmesi gerçekleşti. Fatih Terim, Serdar Aziz'e 'Seni takımda düşünmüyorum, kulüp bulabilirsin' kararını bildirdi.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'den Serdar Aziz'e flaş yanıt
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03 Ocak 2019 13:48
Galatasaray Kulübü'nün menajerine 'Kulüp bulun' dedikten sonra teknik direktör Fatih Terim ile görüşme kararı alan Serdar Aziz, deneyimli teknik adamın yanıtıyla şok yaşadı. Galatasaray'da Serdar Aziz ile ipler resmen koptu.

Sarı-kırmızılı takımda çarşamba günü gerçekleşen antrenman öncesinde Serdar Aziz ile Fatih Terim görüşecekti ancak bu görüşme Terim'in kararı doğrultusunda ertelendi. Perşembe günü ise Serdar Aziz ve Fatih Terim, Florya'da bir araya geldi.

TERİM: "SENİ, TAKIMDA DÜŞÜNMÜYORUM"

Fatih Terim, 28 yaşındaki defans oyuncusuna 'Seni  takımda düşünmüyorum, kendine kulüp bulabilirsin' kararını bildirdi. Serdar Aziz, herhangi bir hatası varsa özür dileyeceğini açıklamasına rağmen görüşmede Terim'i ikna edemedi ve sarı-kırmızılı takımdan ayrılma noktasına geldi.

Serdar Aziz, Fatih Terim'in kararı sonrasında Florya'daki arkadaşlarıyla vedalaştı. 

GALATASARAY'DAN SONRA FENERBAHÇE

Bu gelişmenin ardından Serdar Aziz, menajeri Haluk Canatar'a transfer talimatı verdi. Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan Serdar Aziz'in geleceği kısa bir süre içerisinde belli olacak.

2016 yılının Haziran ayında Bursaspor'dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Serdar Aziz, sarı kırmızılı formayla oynadığı 51 maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı



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