Fatih Terim'den Serdar Aziz için flaş açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçının ardından basın toplantısında Serdar Aziz ile ilgili konuştu.
Fatih Terim, Serdar Aziz konusunda kendisinin teknik kararının belli olduğunu dile getirirken, milli oyuncunun dönüşüne kapıları kapatmış oldu.
Tecrübeli teknik adam Serdar Aziz ile ilgili soruyu ''Benim bu konuda bir bilgim yok. Ben teknik bir karar verdim. Serdar'ı da çok seviyorum, Eren'i de. Bu teknik bir karardır. Yönetim bir karar almak istiyorsa, alabilir. Bu da idari bir karardır, sonra yapılacak bellidir. İdari karara saygı duyarım. erdar Aziz'e 26 Aralık'ta bildirdik kararı. Herkes her yerde konuşuyor da, biz çok konuşmuyoruz. Konuştuğumuz zaman dinleneceğimizi herkes biliyor. 26 Aralık'tan bahsediyoruz, bugün 26 Ocak'a geldik. Yönetim idari karar bu der, sonra bakarız'' ifadelerini kullandı.
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Fatih Terim, Serdar Aziz konusunda kendisinin teknik kararının belli olduğunu dile getirirken, milli oyuncunun dönüşüne kapıları kapatmış oldu.
Tecrübeli teknik adam Serdar Aziz ile ilgili soruyu ''Benim bu konuda bir bilgim yok. Ben teknik bir karar verdim. Serdar'ı da çok seviyorum, Eren'i de. Bu teknik bir karardır. Yönetim bir karar almak istiyorsa, alabilir. Bu da idari bir karardır, sonra yapılacak bellidir. İdari karara saygı duyarım. erdar Aziz'e 26 Aralık'ta bildirdik kararı. Herkes her yerde konuşuyor da, biz çok konuşmuyoruz. Konuştuğumuz zaman dinleneceğimizi herkes biliyor. 26 Aralık'tan bahsediyoruz, bugün 26 Ocak'a geldik. Yönetim idari karar bu der, sonra bakarız'' ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın