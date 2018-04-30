Fatih Terim'den Şenol Güneş'e ziyaret; 'Geçmiş olsun'

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Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesinde sarı-kırmızlı takımın teknik direktörü Fatih Terim flaş bir hamle geldi.Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylı bir şekilde tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından başına dikiş atılan ve hastaneye kaldırılan Güneş'e daha önce "geçmiş olsun" dileklerini ileten Terim, bu kez de Türk Telekom Stadı'na misafir olarak gelen Güneş'i ziyaret etti.Futbolcular ısınma hareketlerini sürdürdüğü sırada, Beşiktaş soyunma odasına giderek Güneş'i ziyaret eden Terim, deneyimli teknik adama geçmiş olsun dileklerini iletti."Şenol benim sadece meslektaşım değil, benim dostum, herkes için de bunu yaparım. Kendisine maçtan önce giderek geçmiş olsuna gittim, ayrıca taraftarımız Şenol Güneş için tezahürat yaparken de elimi kaldırarak bunları yapmamaları gerektiğini ifade ettim." dedi.