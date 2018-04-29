Fatih Terim'den Şenol Güneş ve Aykut Kocaman sözleri

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, "Aykut Kocaman ve Şenol Güneş sezon sonunda teknik direkörlüğü bırakacağını ima etti bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusuna? şu şekilde cevap verdi;"Maçlardan sonraki adrenalinin yüksek olduğu dönemde söylenen sözlerin çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz sinirleniyoruz, insanız ama yatınca bir gün sonra unutabiliyoruz. Ben, rakip teknik adamlar ve takımlar hakkında konuşmuyorum. Şu an zamanı değil, zamanı gelince konuşuruz ancak şu anda tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumdayım."