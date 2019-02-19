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Fatih Terim'den Selçuk ve Donk'a tam puan

Kasımpaşa karşısında Belhanda'nın arkasında Ryan Donk ve Selçuk İnan'a şans veren Fatih Terim, bu üçlüden çok memnun kaldı. Benfica ile oynanacak rövanşta da forma Donk ve Selçuk'un olacak.

Kaynak: Haberturk
Fatih Terim'den Selçuk ve Donk'a tam puan
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19 Şubat 2019 11:18
UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kaybedilen Benfica maçında orta sahasını eleştiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'daki orta üçlüden oldukça memnun kaldı.

Portekiz ekibi karşısında tel tel dökülen Fernando ve Badou Ndiaye'yi Kasımpaşa karşılaşmasında oynatmayıp, Belhanda'nın yanında Selçuk İnan ve Ryan Donk'u sahaya süren İmparator, orta sahanın verimini arttırdı.

Savunma ikisili Luyindama ve Marcao'yla birlikte orta sahanın uyum sağlayıp, pas trafiğini iyi kurduğunu düşünen Terim, Benfica önüne de bu 11'le çıkmayı düşünüyor.

Sarı-Kırmızılı takımın ligin üzerinde bir pas yüzdesiyle oynadığını gören tecrübeli çalıştırıcının, Fernando ve Ndiaye'yi yeniden form tutana kadar yedek soyundurmayı planladığı kaydedildi.



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