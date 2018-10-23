'Yardımlaşma ve konsantrasyon'

Galatasaray'da artık tek gündem Şampiyonlar Ligi... Kendi sahasındaki Bursaspor maçında 40 dakikada 3 sakat veren ve puan kaybetmesine rağmen zirvedeki yerini koruyan Sarı-Kırmızılılar, yarın Schalke'yi Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek. Zorlu mücadelenin hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, teknik patron Fatih Terim'in, Schalke maçının taktik planına yönelik olarak oyuncularıyla bir konuşma yaptığı öğrenildi.Kadrodaki eksiklerin Galatasaray için asla bahane olamayacağını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcının, "Sahaya 11 kişi çıkıyorsak, eksik diye bir şey yoktur. Hepiniz her an görev için hazır olmak zorundasınız. Önümüzde önemli bir fırsat var. Schalke'yi yenersek havamız bir anda değişecek. Bu yüzden ne pahasına olursa olsun, kazanmak için oynayacağız. Evimizde bir serimiz var. Avrupa, lig fark etmez, buraya gelen takım buradan kolay kolay çıkamayacak. Sizden istediğim bu, ekstra mücadele bekliyorum, yardımlaşma, bütünleşme, konsantrasyon bekliyorum" yönünde ifadeler kullandığı bildirildi.