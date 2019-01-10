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Fatih Terim'den santrfor esprisi!

Galatasarat Teknik Direktörü Fatih Terim, 'Çalışan Gazeteciler Günü' kapsamında muhabirlerle maça çıktı ve santrfor esprisinde bulundu.

Kaynak: DHA
Fatih Terim'den santrfor esprisi!
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10 Ocak 2019 21:26
Galatasaray Kulübü, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde sarı kırmızılı takımı takip eden basın mensuplarını unutmadı.

2018-2019 sezonu ikinci devre kamp çalışmalarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Galatasaray'da akşam antrenmanı sonrasında basın mensupları için pasta kesildi. Teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular, basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

TERİM'DEN SANTRFOR ESPRİSİ!

Daha sonra Galatasaray teknik ekibi ile takımı takip eden basın mensupları, geleneksel kamp maçında karşı karşıya geldi. Müsabakada teknik direktör Fatih Terim de yer alırken, mücadeleyi teknik ekip kazandı.
Henüz santrfor transferi yapmayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın mensupları takımında iki gol atan Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Serhan Türk'ü göstererek, "Ben forvetimi buldum" esprisi yaptı.

TERİM'DEN 5 GOL, 6 ASİST

Bu arada Galatasaray teknik heyeti ile basın mensupları arasındaki maçı Galatasaray 13-5 kazanırken Fatih Terim, 5 gol, 6 asist yaptı.
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