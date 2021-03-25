Fatih Terim'den şampiyonluk için karar!

Milli ara sonrası oynanacak Hatay maçında çift forvet anlayışından vazgeçecek olan Fatih Terim, bireysel hata istemiyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den şampiyonluk için karar!
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25 Mart 2021 10:46
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Şampiyonluk yarışından uzaklaşırken bir anda derbi beraberliği sonrası tekrar potada kalan Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni planlar...

Artık telafisi mümkün olmayan bir sürece girildiğini belirten ve bireysel hataların canlarını çok yaktığının altını çizen tecrübeli teknik adam garanti oyun anlayışına dönmek istiyor. Tıpkı şampiyonluk yarışlarında ne gerekiyorsa o sonuçları elde ettiği taktik planlarına.

Hazır olun
Savunma oyuncularından riskten uzak, ayağa pas, orta sahadaki isimlerden de yardımlaşma isteyen Terim ayrıca son maçlarda hamle oyuncusu olarak değerlendirdiği Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli'den de hazır olmasını talep ediyor.

Terim, taktik planın yanı sıra kaptanlar Arda Turan ve Fernando Muslera'ya da farklı görevler yüklüyor. İkiliden eski şampiyonluk yarışlarındaki konsantrasyonları takıma anlatmalarını istiyor.

Öncelik Mustafa
Son iki maçta çift forveti tercih eden Fatih Terim, son Rizespor maçında yaşanan 4-3'lük mağlubiyet sonrası tek forvete dönme kararı aldı. Hatay mücadelesinde Radamel Falcao'yu kulübeye çekmeyi düşünen tecrübeli çalıştırıcının forma için önceliği, ileride baskı kurup rakibi de bozma özelliği olan Mustafa Muhammed.



 


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