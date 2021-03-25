Şampiyonluk yarışından uzaklaşırken bir anda derbi beraberliği sonrası tekrar potada kalan Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni planlar...Artık telafisi mümkün olmayan bir sürece girildiğini belirten ve bireysel hataların canlarını çok yaktığının altını çizen tecrübeli teknik adam garanti oyun anlayışına dönmek istiyor. Tıpkı şampiyonluk yarışlarında ne gerekiyorsa o sonuçları elde ettiği taktik planlarına.Savunma oyuncularından riskten uzak, ayağa pas, orta sahadaki isimlerden de yardımlaşma isteyen Terim ayrıca son maçlarda hamle oyuncusu olarak değerlendirdiğive'den de hazır olmasını talep ediyor.Terim, taktik planın yanı sıra kaptanlarve'ya da farklı görevler yüklüyor. İkiliden eski şampiyonluk yarışlarındaki konsantrasyonları takıma anlatmalarını istiyor.Son iki maçta çift forveti tercih eden Fatih Terim, son Rizespor maçında yaşanan 4-3'lük mağlubiyet sonrası tek forvete dönme kararı aldı. Hatay mücadelesinde'yu kulübeye çekmeyi düşünen tecrübeli çalıştırıcının forma için önceliği, ileride baskı kurup rakibi de bozma özelliği olan