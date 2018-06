Fatih Terim'den rotasyon ve şampiyonluk sözleri

"HEP CİDDİ OLDUM, OYUNCULARDAN DA BUNU BEKLERİM."

Muhakkak sabrımızın taştığı, sinirlendiğimiz, hafif yükseldiğimiz zamanlar oluyor ama daha dikkatli, içimizde yaşayarak devam edeceğiz

MUSLERA'NIN SAKATLIĞI VE ŞAMPİYONLUK YARIŞI

"HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL, HER ŞEY OLABİLİR"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, yaptığı rotasyon hakkında konuşurken, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da kısa bir değerlendirme yaptı.Maçı değerlendiren deneyimli hoca, ''İlk golü iyi anlamak lazım, ender görülen bir top. Açıkçası oyun belki keyifli değildi ama sonuç keyifli. Akhisar son dönemde iyi gidiyor. İlk ayakta kazanmamız güzel bir şey. Golü kimin attığı önemli değil, ofans, defans artık atacak." dedi.Son pozisyon için oyunculara kızan Terim, ''Bizim de son pozisyonu, 5 kişi ile nasıl atamadığımızı, ofsayte düştüğümüzü anlamamız lazım. Oyuncular bize anlatacaktır. Ben futbolun son saniyesine kadar hayatım boyunca hep ciddi oldum, oyuncularımdan da bunu isterim." ifadelerini kullandı.Muslera'nın sakatlığının ciddi olmadığını kaydeden tecrübeli antrenör, 'Muslera'nın durumu olmasaydı belki Fernando'yu sokacaktım. Baktım ki ataklara maruz kaldık, onun için Bafe'yi sokup, Linnes'i sol tarafa aldık top bizde kalsın diye. Doğru da oldu. Lig yarışı için 4 takım götürür demiştim, öyle görünüyor. Bugün biz lideriz umarım sonuna kadar böyle devam eder." diye konuştu.Sarı-kırmızılı teknik adam, fazla forma giyemeyen isimlerin takım içindeki rekabeti artırmalarını ve her an hazır olmalarını istediğini belirterek, şöyle konuştu:"O yüzden bu şansı veriyorum. Galatasaray'ın veya herhangi bir takımın 28 oyuncusu boşuna değil, bir oyuncu Galatasaray'la mukavele imzalamışsa her an oynayabilir demektir. Böyle baktığımızda 6 oyuncu, belki daha fazla da değiştirebilirdim. Bazılarının performansından memnunum, bazıları daha iyi oynamalı. Gördüğünüz gibi eğer bugün Gomis'e bir şey olursa Karabük maçına hangi santrforla çıkarız, çıkamayız. Bir çok hesabı yapıyoruz. Baktığımda zaman zaman iyi işler yaptılar, gole de yaklaştık. Belki oyun keyifli değil ama skor keyifli, bir avantaj, hiçbir şey bitmiş değil, ikinci maçta her şey olabilir. Bu oyunculara şans vermek zorundayız. Bazı mevkilerimizin sıkıntılı olduğu açık. Umarım Eren de erken döner."Terim, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ikinci yarıda yedek kulübesinden fazla çıkmadığının hatırlatılması üzerine, bunu Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un saha dışına yollanması nedeniyle ve Ümit Davala'nın da alışması için yaptığını söyledi.