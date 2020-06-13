Fatih Terim'den Rize'de tahrik uyarısı

Kalan 8 haftada sırasıyla Rizespor (D), Gaziantep, Başakşehir (D), Trabzonspor, Alanya (D), Ankaragücü (D), Göztepe, Antalyaspor (D) maçlarını oynayacak olan sarı-kırmızılılarda hedef 8 maçı da kazanarak 24 puan toplamak...



Bunun da Cim-Bom'u 23. şampiyonluğa götürebilmek için yeterli olacağı düşünülüyor. 50 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaraylılar, Trabzonspor ile Başakşehir'i geçebilecek inançta...

Galatasaray'da gözler futbola dönüşle beraber Çaykur Rize deplasmanına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, koronavirüs salgınından önce yakaladıkları 10 maçlık yenilmezlik serisini Rizespor karşısında da sürdürerek, İstanbul'a üç puanla dönmeyi istiyor.Taktik idmanlarda Karadeniz ekibini âdeta ezberleten teknik direktör Fatih Terim, özellikle kanat ortaları ile rakibini çözmeyi planlıyor. Geçen sezon Rize'deki mücadelede yaşanan gerginlikler ve maç sonrası olayları düşünen teknik heyet, bu maçta da tansiyonun yüksek olma ihtimalini göz önünde bulunduruyor.Fatih Terim'in ise oyuncularına "Maç içinde tahrik edici hareketler olabilir. Belki stat girişinde taraftarlar da olabilir. Bunlar bizim işimiz değil. Sahaya çıkıp işinizi yapmalısınız. Ne hakemle ne de rakiple tartışma istemiyorum. Gereksiz kart da istemiyorum. Şampiyonluk hedefimize zarar verecek bir durumdan kaçının. Biz sakin olalım, işimizi yapıp galibiyetimizi alalım" dediği öğrenildi.Terim'in sarı kart sınırındaki Donk, Mariano, Seri, Feghouli ve Adem ile de özel olarak konuşup dikkatli olmalarını istediği belirtildi.