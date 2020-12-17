Fatih Terim'den Real Madrid ve Barcelona modeli!

Galatasaray'da son 3 haftadır İstanbul'da oynanan maçlarda 'kamp' uygulamasını kaldıran Fatih Terim, bir sürpriz karara daha imza attı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Fatih Terim'den Real Madrid ve Barcelona modeli!
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17 Aralık 2020 10:37
Avrupa'da özellikle Real Madrid ve Barcelona başta olmak üzere İngiltere Premier Lig'de de birçok kulübün uyguladığı sistem Galatasaray'da devreye girdi.

Darıca Gençlerbirliği maçının saat 21.00'de olması sebebiyle kamp uygulamasının ardından tesiste toplanma şartı da bu maç için yürürlüğe konmadı.

Oyuncuların maçtan 2 saat önce stada bireysel olarak geldiği ve direkt olarak statta toplandığı ortaya çıktı.




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