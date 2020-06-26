Fatih Terim'den rapor; "Salih Özcan'ı bitirin"

Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı teknik direktörü Fatih Terim, transferde rotayı Almanya'ya çevirdi.

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Fatih Terim'den rapor; 'Salih Özcan'ı bitirin'
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26 Haziran 2020 15:07
Fatih Terim, orta sahada alternatif olarak düşündüğü Salih Özcan'ın transferinin de kesin olarak bitirilmesini istedi.

Tecrübeli teknik adam, Bundesliga-2 takımlarından Kiel'de kiralık forma giyen ve bonservisi Köln'de bulunan Salih'le görüşmelerin başlamasını talep etti. Salih, Fenerbahçe'yle de anılmıştı...

22 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 27 maçta 5 gol attı 7 de asist yaptı.



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