Fatih Terim'den rapor; 'Salih Özcan'ı bitirin'

Fatih Terim, orta sahada alternatif olarak düşündüğü Salih Özcan'ın transferinin de kesin olarak bitirilmesini istedi.



Tecrübeli teknik adam, Bundesliga-2 takımlarından Kiel'de kiralık forma giyen ve bonservisi Köln'de bulunan Salih'le görüşmelerin başlamasını talep etti. Salih, Fenerbahçe'yle de anılmıştı...



22 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 27 maçta 5 gol attı 7 de asist yaptı.



