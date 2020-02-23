Fatih Terim'den Radamel Falcao için talimat

Galatasaray'da Fatih Terim, Radamel Falcao'yu özel olarak hazırladı.
Hafta boyunca farklı hücum dizilişleri kullanan Terim, son kararını Falcao-Onyekuru-Feghouli üçlüsünden yana kullandı.
Kurt hoca, hataya müsait Fenerbahçe savunmasını, Kolombiyalı süper yıldızını etkin kullanarak aşacak. Onyekuru ve Feghouli, sürekli Falcao'yu besleyecek, pozisyona sokmaya çalışacak.
Belhanda'nın orta alandaki baskısıyla Fenerbahçe'yi kendi yarı alanında hapsetmek ana plan.
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Hafta boyunca farklı hücum dizilişleri kullanan Terim, son kararını Falcao-Onyekuru-Feghouli üçlüsünden yana kullandı.
Kurt hoca, hataya müsait Fenerbahçe savunmasını, Kolombiyalı süper yıldızını etkin kullanarak aşacak. Onyekuru ve Feghouli, sürekli Falcao'yu besleyecek, pozisyona sokmaya çalışacak.
Belhanda'nın orta alandaki baskısıyla Fenerbahçe'yi kendi yarı alanında hapsetmek ana plan.
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