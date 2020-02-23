Fatih Terim'den Radamel Falcao için talimat

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Radamel Falcao ile ilgili uyarıda bulundu.

Haber; Sözcü
Fatih Terim'den Radamel Falcao için talimat
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2020 11:22
Galatasaray'da Fatih Terim, Radamel Falcao'yu özel olarak hazırladı.

Hafta boyunca farklı hücum dizilişleri kullanan Terim, son kararını Falcao-Onyekuru-Feghouli üçlüsünden yana kullandı.

Kurt hoca, hataya müsait Fenerbahçe savunmasını, Kolombiyalı süper yıldızını etkin kullanarak aşacak. Onyekuru ve Feghouli, sürekli Falcao'yu besleyecek, pozisyona sokmaya çalışacak.

Belhanda'nın orta alandaki baskısıyla Fenerbahçe'yi kendi yarı alanında hapsetmek ana plan.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için