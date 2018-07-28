Fatih Terim'den Phillip Cocu'ya sürpriz telefon

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Sakaryaspor maçından sonra yaptığı "4 büyükler arasında transfer olmalı" açıklamasıyla gündeme oturan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş bir hamle geldi...Tecrübeli hocanın, Fenerbahçe'yi çalıştıran Phillip Cocu'yla görüştüğü öğrenildi. Terim'in Hollandalı teknik adamı telefonla aradığı ve 4 büyükler arasındaki transfer konusunu görüştüğü öğrenildi.İkili arasındaki konuşmanın çok olumlu geçtiği, Terim ve Cocu'nun yüz yüze de görüşme yapacağı ifade edildi.Phillip Cocu ile telefonda sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Fatih Terim'in temasları sürecek. Tecrübeli hocanın önümüzdeki günlerde de Şenol Güneş'le bir araya gelmesi bekleniyorFatih Terim, Ozan Tufan konusunda ise bu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.