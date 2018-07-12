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Fatih Terim'den Pep Guardiola modeli!

Plana göre; Galatasaray oyunun tamamına yakınında hücum bölgesinde olacak. Son adam yarı sahada konuşlanacak ve rakiplere göz açtırmayacak. Jason Denayer ısrarı da bu yüzden...

Kaynak: Türkiye
Fatih Terim'den Pep Guardiola modeli!
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12 Temmuz 2018 10:39
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da finansal sorunlar sebebiyle kesenin ağzı rahat açılamıyor.

Teknik direktör Fatih Terim de eldeki oyuncular ve yapılacak nokta atışı transferlerle en iyi fayda getirecek oyun formatını oluşturmayı hedefliyor.

Kurmaylarıyla birlikte gelecek sezonun teknik, taktik ve oyun planı üzerinde kafa yoran Fatih Terim, Pep Guardiola dönemindeki Barcelona modeline yakın bir saha içi formülü üzerinde duruyor.

Kenar bekler Mariano, Linnes ve Nagatomo'nun da bu formata çok uygun isimler olduğunu düşünen Galatasaray teknik heyeti, oyunu hücum sahasında kabullenen, topa sürekli sahip olan, rakibi yarı alanına geçirmeyen, son adamın orta yuvarlakta olduğu bir takım oluşturma hedefinde...

Hızına güveniyor

Teknik direktör Fatih Terim'in sürati yüksek bir merkez orta saha ve geçen sezon prensi olan Denayer isteğinin de sebebi bu yüzden. Tecrübeli teknik adam geri dönüşlerin yoğun olmayacağı oyun planında rakibin ani ataklarını kesecek hızlı oyuncu istiyor. Belçikalı stoper Denayer'in hızına güvenen Terim'in, yöneticilerden ricası genç savunmacının bir an önce takıma kazandırılması.

Öte yandan Henry Onyekuru transferiyle kanat gücünü daha da yükselten sarı-kırmızılılarda oyuncunun sık sık da santrfor bölgesinde görülebileceği kaydedildi.



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