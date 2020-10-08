Fatih Terim'den Ozornwafor kararı!

Galatasaray dün Valentine Ozornwafor'un lisansını çıkarıp, toplam yabancı sayısı 15'e çıkınca Fernando Muslera'yı devre dışı bırakmıştı.
Fakat sonradan Muslera'nın da lisansı çıkarıldı. Milliyet'te yer alan habere göre; Fatih Terim, 15 yabancıyı 14'e indirmek için tercihini Ozornwafor'u dışarıda bırakarak kullandı.
Böylelikle Muslera'nın iyileşmesi durumunda sezon ilk devresinde bazı maçlarda oynayabilmesi hedefleniyor.
GALATASARAY'IN YABANCI OYUNCULARI
Listedeki 14 yabancı futbolcu, Fernando Muslera Christian Luyindama, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Oghenekaro Etebo, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda.
Fakat sonradan Muslera'nın da lisansı çıkarıldı. Milliyet'te yer alan habere göre; Fatih Terim, 15 yabancıyı 14'e indirmek için tercihini Ozornwafor'u dışarıda bırakarak kullandı.
Böylelikle Muslera'nın iyileşmesi durumunda sezon ilk devresinde bazı maçlarda oynayabilmesi hedefleniyor.
GALATASARAY'IN YABANCI OYUNCULARI
Listedeki 14 yabancı futbolcu, Fernando Muslera Christian Luyindama, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Oghenekaro Etebo, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda.