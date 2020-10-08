Fatih Terim'den Ozornwafor kararı!

Galatasaray'da yabancı oyuncu sınırı nedeniyle listeden çıkarılan son isim Ozornwafor oldu.

Fatih Terim'den Ozornwafor kararı!
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07 Ekim 2020 09:38
Galatasaray dün Valentine Ozornwafor'un lisansını çıkarıp, toplam yabancı sayısı 15'e çıkınca Fernando Muslera'yı devre dışı bırakmıştı.

Fakat sonradan Muslera'nın da lisansı çıkarıldı. Milliyet'te yer alan habere göre; Fatih Terim, 15 yabancıyı 14'e indirmek için tercihini Ozornwafor'u dışarıda bırakarak kullandı.

Böylelikle Muslera'nın iyileşmesi durumunda sezon ilk devresinde bazı maçlarda oynayabilmesi hedefleniyor.

GALATASARAY'IN YABANCI OYUNCULARI

Listedeki 14 yabancı futbolcu, Fernando Muslera Christian Luyindama, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Oghenekaro Etebo, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda.



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