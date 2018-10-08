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Fatih Terim'den Ozan Kabak'a tam not!

Antalya deplasmanında sahanın iyileri arasında yer alan Galatasaray'dan Ozan Kabak'a teknik kadrodan övgü geldi.

Kaynak: Milliyet
Fatih Terim'den Ozan Kabak'a tam not!
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08 Ekim 2018 07:09
Antalya deplasmanında sahanın iyileri arasında yer alan Ozan Kabak'a teknik kadrodan övgü geldi.

Maicon'un yerine ilk 11'de maça başlayan genç futbolcu, bu karşılaşmada da kendini Fatih Terim ve yardımcılarına beğendirdi.

Terim'in maçtan sonra oyuncusunu özel olarak kutladığı ve bundan sonra da şans vermeye devam edeceği belirtildi.

Bu sezon Galatasaray'da 4 maça çıkan Ozan Kabak 274 dakika sahada kaldı.

 

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