Fatih Terim'den Onyekuru ve Muhammed baskısı

Galatasaray'da UEFA ile olan FFP anlaşması sezon sonu bitecek. Sarı-kırmızılılar, TFF'nin limit sistemi ile yola devam edecek ancak transferde daha aktif bir duruma gelecek. Fatih Terim ise iki oyuncuya öncelik veriyor. Bu isimler, 4 milyon 350 bin Euro satın alma opsiyonu bulunan Henry Onyekuru ve 4 milyon dolarlık satın alma bedeli olan Mustafa Muhammed… Terim, devre arası kiralanan iki ismin tapularının bir an önce alınmasını istiyor.Yöneticilerle yaptığı konuşmada düşüncelerini paylaşan Fatih Terim, "Her sene başı kim kalacak kim gidecek belirsizliği yaşıyoruz" dedi ve bu durumun takıma zarar verdiğini vurguladı.Yeni sezon bütçesi yapılırken Onyekuru ve Muhammed'e mutlaka alan açılması gerektiğini belirten başarılı çalıştırıcı, "Hem onlar kendilerini Galatasaray'a ait hissedip sadece sahaya odaklanmalı hem de bizim kafamız rahat etmeli" ifadesini kullandı.