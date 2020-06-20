Fatih Terim'den Okan Kocuk'a: "Çık, herkese göster!"

Tecrübeli hoca "Çık ve kalan 7 haftada Galatasaray kalesinin emin ellerde olduğunu herkese göster. Sana güvenimiz tamdır" derken, Uruguaylı eldiven de koltuk değnekleriyle geldiği Florya'da Okan'la bir görüşme yaptı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Fatih Terim'den Okan Kocuk'a: 'Çık, herkese göster!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2020 10:08
Çaykur Rizespor maçında oyuna girdikten sonra bir de penaltı kurtarmasına rağmen Galatasaray'ın sahadan 2-0 mağlup ayrılmasına engel olamayan Okan Kocuk ile önce teknik direktör Fatih Terim sonra Muslera özel bir görüşmeye imza attı.

Terim'in Galatasaray'ın şampiyonluk hedefinde büyük önem taşıyan Gaziantep FK maçında kaleyi koruyacak olan Okan'a şunları söylediği öğrenildi:

POTANSİYELİNİN FARKINDAYIM

Rize maçında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yaptın! Penaltıyı da kurtardın. Sana bu süreçte güvenim tam. Senin Galatasaray kalesini kaldıracak potansiyel ve güçte olduğuna eminim. Aksini düşünsem seni bu takıma istemezdim. Çık ve kalan 7 haftada Galatasaray kalesinin emin ellerde olduğunu herkese göster." Bu arada Okan'ın performansına göre kaleci transferi de şekillenecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için