Sezon başında Galatasaray'a transfer olan iki genç yetenek Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun antrenman performansı her geçen gün artıyor.



İki oyuncunun da artık ilk 11'deki yerlerini almak için Fatih hocanın gözüne girmeye çalıştığı, onların ortaya koyduğu hırs ve disiplinin de Terim'i bir hayli memnun ettiği bildirildi. Tecrübeli teknik adam, Kayserispor maçında skorun erken gelmesi durumunda iki oyuncuya da daha fazla süre vermeyi planlıyor.



