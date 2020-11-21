Fatih Terim'den Oğulcan ve Kerem'e şans

Galatasaray'da Fatih Terim, Kayserispor maçında skorun erken gelmesi durumunda hırslarını beğendiği Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'na daha fazla süre vermeyi düşünüyor.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Fatih Terim'den Oğulcan ve Kerem'e şans
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21 Kasım 2020 12:12
Sezon başında Galatasaray'a transfer olan iki genç yetenek Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun antrenman performansı her geçen gün artıyor.

İki oyuncunun da artık ilk 11'deki yerlerini almak için Fatih hocanın gözüne girmeye çalıştığı, onların ortaya koyduğu hırs ve disiplinin de Terim'i bir hayli memnun ettiği bildirildi. Tecrübeli teknik adam, Kayserispor maçında skorun erken gelmesi durumunda iki oyuncuya da daha fazla süre vermeyi planlıyor.



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