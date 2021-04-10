Fatih Terim'den Oğulcan sürprizi!

Fatih Terim, Karagümrük maçının son idmanında Feghouli'nin yerine sağ kanatta genç yıldız Oğulcan'ı oynattı.

, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Oğulcan sürprizi!
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10 Nisan 2021 11:43
Oğulcan Çağlayan
Oğulcan Çağlayan
Galatasaray
Karagümrük maçının son antranmanında Fatih Terim ilk 11 konusunda sürpriz bir tercih yaptı.

Deneyimli teknik adam sağ kanatta Sofiane Feghouli yerine Oğulcan Çağlayan'ı oynattı. Terim'in, Sofiane Feghouli'yi de merkez orta saha olarak değerlendirebileceği belirtildi.

Sarı-Kırmızılı formayla ligde 13 maçta 3 gol atan 25 yaşındaki oyuncu, 19. haftadaki Beşiktaş mücadelesinden sonra aldığı ceza ve sakatlıklar yüzünden uzun süre forma giyememiş, son Hatay mücadalesinde 81'de oyuna girmişti. 

 


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