Fatih Terim'den Oğulcan sürprizi!

Karagümrük maçının son antranmanında Fatih Terim ilk 11 konusunda sürpriz bir tercih yaptı.
Deneyimli teknik adam sağ kanatta Sofiane Feghouli yerine Oğulcan Çağlayan'ı oynattı. Terim'in, Sofiane Feghouli'yi de merkez orta saha olarak değerlendirebileceği belirtildi.
Sarı-Kırmızılı formayla ligde 13 maçta 3 gol atan 25 yaşındaki oyuncu, 19. haftadaki Beşiktaş mücadelesinden sonra aldığı ceza ve sakatlıklar yüzünden uzun süre forma giyememiş, son Hatay mücadalesinde 81'de oyuna girmişti.
Deneyimli teknik adam sağ kanatta Sofiane Feghouli yerine Oğulcan Çağlayan'ı oynattı. Terim'in, Sofiane Feghouli'yi de merkez orta saha olarak değerlendirebileceği belirtildi.
Sarı-Kırmızılı formayla ligde 13 maçta 3 gol atan 25 yaşındaki oyuncu, 19. haftadaki Beşiktaş mücadelesinden sonra aldığı ceza ve sakatlıklar yüzünden uzun süre forma giyememiş, son Hatay mücadalesinde 81'de oyuna girmişti.