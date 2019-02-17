Fatih Terim'den Nagatomo ve Fernando açıklaması

TERİM: "NAGATOMO HASTA, FERNANDO SAKAT"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçında sürpriz tercihlere imza atarken, bu hamlelerin nedenlerinin sakatlık olduğunu söyledi.Şampiyonluk yolunda mutlak kazanılması gereken Kasımpaşa maçına kadroda değişiklikler yaparak çıkan Fatih Terim, Benfica maçındaki performansıyla eleştiri toplayan NDiaye'yi yedek kulübesine oturttu. Fernando ise maç kadrosunda yer almadı.Terim'in diğer sürpriz hamlesi Nagatomo üzerinde oldu. Japon futbolcuyu yedek kulübesine çeken Terim, yeni transfer Emre Taşdemir'e bu sezon ilk kez forma şansı verdi.Nagatomo'nun hasta olduğunu ve Fernando'nun da sakatlandığını kaydeden Terim, "Fernando ve Nagatomo, Benfica'yı düşünerek yapılan bir değişiklik değil. Nagatomo ateşlendi, hatta buraya da gelmedi. Asya Kupası yorgunluğu da var. Fernando'nun dizinin arkasında problem çıktı." dedi.Emre Taşdemir hamlesinin nedenini de aktaran deneyimli hoca, "Mariano ile başlamayı düşünüyorduk ama onun da sıkıntısı var." ifadelerini kullandı.