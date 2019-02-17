  •  
    Gündem olan o VİDEO; Maç sonucunu karıştırdı
  •  
    Serdar Aziz'in eşinden "Maldivler" için İSYAN!..
  •  
    Trabzonspor tarihi bir servet kazanmaya hazır
  •  
    Beşiktaş'ın hedefindeki "Yeni Schweinsteiger..."
  •  
    Arabistan, Bafe Gomis'e İKİ BEDEN küçük geldi!..

Fatih Terim'den Nagatomo ve Fernando açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçındaki eksiklerin nedenini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'den Nagatomo ve Fernando açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2019 17:46
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçında sürpriz tercihlere imza atarken, bu hamlelerin nedenlerinin sakatlık olduğunu söyledi.

Şampiyonluk yolunda mutlak kazanılması gereken Kasımpaşa maçına kadroda değişiklikler yaparak çıkan Fatih Terim, Benfica maçındaki performansıyla eleştiri toplayan NDiaye'yi yedek kulübesine oturttu. Fernando ise maç kadrosunda yer almadı.

Terim'in diğer sürpriz hamlesi Nagatomo üzerinde oldu. Japon futbolcuyu yedek kulübesine çeken Terim, yeni transfer Emre Taşdemir'e bu sezon ilk kez forma şansı verdi.

TERİM: "NAGATOMO HASTA, FERNANDO SAKAT"

Nagatomo'nun hasta olduğunu ve Fernando'nun da sakatlandığını kaydeden Terim, "Fernando ve Nagatomo, Benfica'yı düşünerek yapılan bir değişiklik değil. Nagatomo ateşlendi, hatta buraya da gelmedi. Asya Kupası yorgunluğu da var. Fernando'nun dizinin arkasında problem çıktı." dedi.

Emre Taşdemir hamlesinin nedenini de aktaran deneyimli hoca, "Mariano ile başlamayı düşünüyorduk ama onun da sıkıntısı var." ifadelerini kullandı.




Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için