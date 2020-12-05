Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Falcao resti

Geldiği günden beri sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Falcao, Fatih Terim'in sabrını taşırdı. Deneyimli hoca, 5 Kasım'da idmanda sakatlanan ve 2 haftalık iyileşme sürecine rağmen 1 aydır sahalardan uzak kalan Kolombiyalı için, "Artık herkes bıktı. Oynayacaksa kalsın ancak oynamayacaksa gönderelim" dediği öğrenildi.

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Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Falcao resti
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05 Aralık 2020 10:25
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim en sonunda Radamel Falcao konusunda isyan bayrağını açtı. 5 Kasım tarihinde idmanda adalesinden sakatlanan Kolombiyalı yıldızın normal şartlarda 2 hafta içinde takıma dönmesi bekleniyordu. Ancak Falcao aradan geçen 1 aya rağmen henüz takımla birlikte idmanlara bile başlayamadı.

Başkan Mustafa Cengiz'le bu konuyu görüşen Terim'in sert ifadeler kullandığı belirlendi.

DÜNYA PARA VERİYORUZ!

Başarılı hocanın, "Bu konudan herkes bıktı. Dünya para verdiğimiz futbolcudan bir türlü yararlanamıyoruz. Eğer oynayacaksa kalsın ancak oynamayacaksa gönderelim" dediği öğrenildi.

Yönetimin de bu konudan rahatsız olduğu ve Falcao'nun devre arasında gönderilmesi için girişim yapılabileceği öğrenildi. Kolombiyalı oyuncunun adı Inter Miami ile ciddi şekilde anılıyor.

 



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