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Fatih Terim'den Maicon'a bire bir motivasyon

Son maçlarda yaptığı hatalar yüzünden kızağa çekilen Maicon, bu hafta Beşiktaş derbisinde tekrar formasına kavuşacak.

Kaynak: Sabah
Fatih Terim'den Maicon'a bire bir motivasyon
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28 Nisan 2018 12:01
Son maçlarda yaptığı hatalar yüzünden kızağa çekilen Maicon, bu hafta Beşiktaş derbisinde tekrar formasına kavuşacak.

Terim, Serdar Aziz'in cezalı olması nedeniyle Denayer ile birlikte oynatmayı düşündüğü Brezilyalı futbolcuyu özel olarak maça hazırlıyor.

29 yaşındaki stoperle birebir görüşmeler yaparak derbiye motive eden tecrübeli hocanın, ayrıca "Negredo'ya dikkat et. Sırtı dönük oynayabildiği için o topu almadan önce sen müdahale et. Gerekirse biraz sert oyna. Duran toplarda da gölgesi gibi takip et" dediği gelen haberler arasında yer alıyor



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