ORANLAR DEĞİŞTİ

KRİTERLERDE ARTIDA GİDİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica ile haftaya perşembe oynanacak rövanş maçına takımı salı günü götürme kararı aldı.Nedeni yolun uzaklığı. Lizbon'a gidiş 5 saati buluyor.Sarı-kırmızılılar yol yorgunluğunu atmak için iki gün önce giderek, hazırlıklarını Lizbon'da sürdürecek.İddaa, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray'ın şansı 1'e 45'ten 1'e 60'a gerilerken, Fenerbahçe'nin oranı 1'e 150'den 1'e 75'e yükseldi. Favori ise 1'e 5 ile Chelsea.CAS kararı ile rahatlayan Cimbom, UEFA ile yaptığı anlaşmada da artıda... 20 milyon euro zarar etme hakkı olan yönetimin, UEFA'ya ilk 6 ay için 3.4 milyon euro kar bildirdiği öğrenildi. Bu da sarı-kırmızılı takımın yeni bir ceza ya da men alma riskini minimuma düşürdü.