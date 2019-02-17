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Fatih Terim'den Lizbon kararı: 2 gün önce...

Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Benfica maçı için takımı iki gün önceden Lizbon'a götürme kararı aldı.

Kaynak: Takvim
Fatih Terim'den Lizbon kararı: 2 gün önce...
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17 Şubat 2019 11:15
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica ile haftaya perşembe oynanacak rövanş maçına takımı salı günü götürme kararı aldı.

Nedeni yolun uzaklığı. Lizbon'a gidiş 5 saati buluyor.

Sarı-kırmızılılar yol yorgunluğunu atmak için iki gün önce giderek, hazırlıklarını Lizbon'da sürdürecek.

ORANLAR DEĞİŞTİ

İddaa, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray'ın şansı 1'e 45'ten 1'e 60'a gerilerken, Fenerbahçe'nin oranı 1'e 150'den 1'e 75'e yükseldi. Favori ise 1'e 5 ile Chelsea.

KRİTERLERDE ARTIDA GİDİYOR

CAS kararı ile rahatlayan Cimbom, UEFA ile yaptığı anlaşmada da artıda... 20 milyon euro zarar etme hakkı olan yönetimin, UEFA'ya ilk 6 ay için 3.4 milyon euro kar bildirdiği öğrenildi. Bu da sarı-kırmızılı takımın yeni bir ceza ya da men alma riskini minimuma düşürdü.

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