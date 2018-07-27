Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Tunus'a sonra da Yunanistan'a gidecek olan Galatasaray'da bu ülkelerde yapılacak iki maç özellikle bir futbolcunun geleceği açısından büyük önem taşıyor.
2015-16 sezonu öncesi Fransız ekibi Troyes'dan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yılı İspanyol Sevilla'da kiralık olarak geçirmişti.
La Liga dönüşü Galatasaray'la kamp çalışmalarına katılan Fransız futbolcu, Sakaryaspor hariç 4 hazırlık maçının 3'ünde görev almış, 2'sinde 90, birinde 82 dakika sahada kalmıştı.
3 MAÇTA OYNADI
Henüz takımda kalmayı garantileyemeyen Carole'e teknik direktör Fatih Terim'in Tunus'taki Club Africain ve Yunanistan'daki AEK maçlarında görev vermesi bekleniyor.
Bu maçlardaki performansı 1 yıl daha mukavelesi bulunan Carole'ün son sezonunu sarı-kırmızılılarda mı geçireceğini yoksa başta bir takıma gönderileceğini şekillendirecek.
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2015-16 sezonu öncesi Fransız ekibi Troyes'dan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yılı İspanyol Sevilla'da kiralık olarak geçirmişti.
La Liga dönüşü Galatasaray'la kamp çalışmalarına katılan Fransız futbolcu, Sakaryaspor hariç 4 hazırlık maçının 3'ünde görev almış, 2'sinde 90, birinde 82 dakika sahada kalmıştı.
3 MAÇTA OYNADI
Henüz takımda kalmayı garantileyemeyen Carole'e teknik direktör Fatih Terim'in Tunus'taki Club Africain ve Yunanistan'daki AEK maçlarında görev vermesi bekleniyor.
Bu maçlardaki performansı 1 yıl daha mukavelesi bulunan Carole'ün son sezonunu sarı-kırmızılılarda mı geçireceğini yoksa başta bir takıma gönderileceğini şekillendirecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın