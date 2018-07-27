3 MAÇTA OYNADI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Tunus'a sonra da Yunanistan'a gidecek olan Galatasaray'da bu ülkelerde yapılacak iki maç özellikle bir futbolcunun geleceği açısından büyük önem taşıyor.2015-16 sezonu öncesi Fransız ekibi Troyes'dan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yılı İspanyol Sevilla'da kiralık olarak geçirmişti.La Liga dönüşü Galatasaray'la kamp çalışmalarına katılan Fransız futbolcu, Sakaryaspor hariç 4 hazırlık maçının 3'ünde görev almış, 2'sinde 90, birinde 82 dakika sahada kalmıştı.Henüz takımda kalmayı garantileyemeyen Carole'e teknik direktör Fatih Terim'in Tunus'taki Club Africain ve Yunanistan'daki AEK maçlarında görev vermesi bekleniyor.Bu maçlardaki performansı 1 yıl daha mukavelesi bulunan Carole'ün son sezonunu sarı-kırmızılılarda mı geçireceğini yoksa başta bir takıma gönderileceğini şekillendirecek.