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Fatih Terim'den Lionel Carole'ye son 2 şans!

Galatasaray'ın Tunus'ta Club Africain, Yunanistan'da ise AEK ile oynayacağı maçlar, Fransız sol bek Lionel Carole'nin geleceğini de belirleyecek.

Kaynak: Vatan
Fatih Terim'den Lionel Carole'ye son 2 şans!
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27 Temmuz 2018 09:00
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Tunus'a sonra da Yunanistan'a gidecek olan Galatasaray'da bu ülkelerde yapılacak iki maç özellikle bir futbolcunun geleceği açısından büyük önem taşıyor.

2015-16 sezonu öncesi Fransız ekibi Troyes'dan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yılı İspanyol Sevilla'da kiralık olarak geçirmişti.

La Liga dönüşü Galatasaray'la kamp çalışmalarına katılan Fransız futbolcu, Sakaryaspor hariç 4 hazırlık maçının 3'ünde görev almış, 2'sinde 90, birinde 82 dakika sahada kalmıştı.

3 MAÇTA OYNADI

Henüz takımda kalmayı garantileyemeyen Carole'e teknik direktör Fatih Terim'in Tunus'taki Club Africain ve Yunanistan'daki AEK maçlarında görev vermesi bekleniyor.

Bu maçlardaki performansı 1 yıl daha mukavelesi bulunan Carole'ün son sezonunu sarı-kırmızılılarda mı geçireceğini yoksa başta bir takıma gönderileceğini şekillendirecek.

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