Fatih Terim'den Linnes uyarısı: 'İmzalar atılsın'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i en mutlu eden oyuncularından biri Martin Linnes...Maçlarda kendisine verilen görevleri yerine getiren, antrenman aksatmayan, isteksiz bir görüntü sergilemeyen, maaşını ve bitecek olan kontratını kafasına takmayan, bu nedenle konsantrasyon sıkıntısı yaşamayan Martin Linnes'in, Fatih Terim'in en memnun olduğu oyunculardan biri olduğu öğrenildi.İmparator'un, şu an istediği kulüple görüşmesi ve ön anlaşma imzalaması mümkün olan Linnes'in kontratının yenilenmesi için yönetime talepte bulunduğu kaydedildi .Yıllık 950 bin Euro kazanan Norveçli bek Martin Linnes'in kontratı haziran ayında sona eriyor. Linnes, her fırsatta takımda kalmak istediğini dile getiriyor.Molde'den Galatasaray'a Ocak 2016'da 2 milyon Euro bonservisle transfer olan Linnes, sarı kırmızılı formayla çıktığı 87 maçta 3 gol atıp 11 asist yaptı.