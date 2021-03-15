Galatasaray, Kayseri'de hayata dönerken, teknik direktör Fatih Terim de liderlik dersi verdi, krize rağmen takımı ayakta tuttuğunu gösterdi.



Taktiksel anlamda da çift forvete dönerek radikal bir değişikliğe imza atan Terim, maça müdahaleleriyle de formda olduğunu gösterdi.



Yaşanan puan kayıplarının ardından gelişen Belhanda krizinde, sürecin futbolcularına olumsuz yansımaması için tedbirler alan tecrübeli teknik adamın sinerjisi de buna etkili oldu. Terim'in tavrı, takım üzerinde pozitif etki yaratırken, Kayseri'deki silkelenmede bu ruh halinin etkili olduğu belirtildi.



