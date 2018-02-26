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Fatih Terim'den kuzey operasyonu!

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim; İsveç, Danimarka ve İzlanda gibi ülkelerden gelecek futbolcu sayısını artıracak.

Kaynak: Milliyet
Fatih Terim'den kuzey operasyonu!
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26 Şubat 2018 07:36
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Mariano yerine sürpriz şekilde Martin Linnes'te ısrar etmesi tartışılırken, hem bunun nedenleri merak edildi hem de Terim'in neden böyle bir tercih yaptığı konuşuldu.

Gelecek sezondan itibaren takımda ciddi bir revizyona imza atmak isteyen tecrübeli teknik adamın, Kuzey ülkelerinden futbolculara ağırlık vereceği, bunun ilk örneğinin de Norveçli Linnes olduğu dile getirildi.

Norveç, İsveç, Danimarka ve İzlanda gibi ülkelerden gelecek oyuncu sayısını artırmayı planlayan tecrübeli teknik adam, İsveçli eski futbolcusu Johan Elmander'den de faydalanacak.

İşte nedenler!

Linnes'i ilk 11'e taşıyan ve tutan nedenler ise şöyle:

1 MARIANO KAYBETTİ: Brezilyalı futbolcunun Sivas'taki kötü futbolu, top kayıpları ve isteksizliği, onu kulübeye taşıdı.

2 LINNES'İN ÇALIŞKANLIĞI: Linnes, oynasa da oynamasa da bunu problem etmeyen ve sorun çıkarmayan biri. Ancak formayı iyi karakterinden ziyade, çalışkanlılığı ve disiplinliliğiyle hak etti.

3 İDMAN PERFORMANSLARI: Mariano'nun kendisini takıma vermek ve idmanlarda daha istekli bir görüntü vermek yerine tam aksi bir görüntü çizdiği bildirildi. Linnes ise bu noktada iyi bir öğrenci profili çiziyor.



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