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6 Temmuz'a kadar Dünya Kupası'nda mücadele eden Fernando Muslera'ya 3 hafta izin verilmişti. Pazar akşamı İstanbul'a dönen Uruguaylı kaleci, geçtiğimiz sabah tek başına Florya'nın yolunu tuttu ve bireysel çalışmalara başladı.Muslera, Atina'dan dönecek ve çarşamba günü izin yapacak sarı-kırmızılı takımla 5 Ağustos'taki Süper Kupa öncesi sadece üç idmana çıkabilecek. Hazırlık maçlarının hepsinde İsmail Çipe'yi oynatan ve son olarak Club Africain maçından sonra genç file bekçisinden çok memnun olduğunu söyleyen Fatih Terim'in Akhisar finalinde kalede kimi tercih edeceği merakla bekleniyor.İsmail oynarsa Galatasaray'daki ilk resmi maçına çıkacak. Muslera eldivenleri teslim alırsa, sadece üç idmanla G.Saray'daki 12. kupasını kazanmak için kalesini koruyacak.Geçtiğimiz sezon 33 lig maçında sahaya çıkan Muslera bu maçlarda kalesinde 33 gol gördü. Uruguaylı file bekçisi 13 maçta kalesini gole kapatırken, yüzde 69 gibi yüksek bir kurtarış yüzdesiyle sezonu tamamladı.Muslera'nın, Dünya Kupası sonrası, tatilde çok fazla fiziksel bir kaybı olduğunu düşünmüyorum. Tüm hazırlık maçlarında İsmail Çipe oynadı ve başarılı oldu. Terim'in kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı. Ancak sezonu kupayla kapatan Fatih Terim, yeni sezonu da kupayla açmak isteyecektir. Terim, Taffarel ile yapacağı görüşmeden sonra kararını verir. Muslera fizik olarak hazırsa kesinlikle o oynar.