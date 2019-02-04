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Fatih Terim'den kritik hamle! Bu noktalar...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçında dikkatini çeken istatistiklerin ardından oyuncularının üzerine bu noktalarda yoğunlaşacak.

Kaynak: Takvim
Fatih Terim'den kritik hamle! Bu noktalar...
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04 Şubat 2019 09:14
Alanyaspor deplasmanında Galatasaraylı oyuncular hayal kırıklığı yarattı. Fatih Terim, Alanya maçını mercek altına aldı.

Belhanda, ligde bu sezon ilk isabetli şutunu çekti ama onda da sonuca ulaşamadı. Mariano'nun sakatlanmasından sonra sağa geçen Martin Linnes, girdiği 15 ikili mücadelenin 11 tanesini kaybetti. Yüzde 26.7 başarı istatistiğinde kaldı. Belhanda 5, Ömer 3 ve Feghouli'nin de 1 ortası boşa gitti. Galatasaray 10 ortasında 0 çekti.

Ömer Bayram'ın forma giydiği 12 maçta Galatasaray sadece 3 galibiyet alabildi.

Terim'in bu rakamların ışığında oyuncuları uyarmaya hazırlandığı ifade edildi.

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