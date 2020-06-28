Fatih Terim'den Kerem Demirbay yoklaması: 'Ya olursa'

Fatih Terim gözünü çok yukarılara dikti. Leverkusen'in sezon başında 32 milyon euro bonservis bedeli ödeyip aldığı Kerem Demirbay'ı takibe aldı.



Almanya'da bulunan bağlantıları Terim'e, gurbetçi oyuncunun birçok maçta yedek kalması nedeni ile hayal kırıklığı yaşadığını anlattı.



Terim, "Ya olursa" diyerek Şükrü Hanedar'dan Leverkusen'le temas kurmasını, Kerem'e Galatasaray forması giydirmek için neler yapmaları gerektiğini sormasını istedi.



BU SEZON 2 GOL, 10 ASİST



Schalke ve Dortmund akademelerinde futbol eğitim alan Kerem Demirbay, Hamburg, Kaiserslautern, Hoffenheim formaları giydikten sonra 2019 yazında 32 milyon euro karşılığında Leverkusen'e transfer oldu. Kerem Demirbay, bu sezon 25'i lig olmak üzere 38 maçta toplam 2591 dakika (Ort. 68 dakika) süre aldı ve 2 gol atıp 10 asist yaptı.



