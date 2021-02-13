Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu sürprizi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni gözdesi Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa maçıyla beraber ilk 11'de oynamaya başlayacak. Genç futbolcudan, ikinci Taylan etkisi oluşturması bekleniyor

Haber; Milliyet
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Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu sürprizi
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13 Şubat 2021 09:21
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni gözdesi Kerem Aktürkoğlu oldu. Her maçta biraz daha üzerine koyan genç futbolcu, Alanya kupa maçında takımının mağlubiyetine rağmen performansıyla geçer not aldı. Terim'in gözüne girmeyi başaran 22 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçıyla beraber ilk 11'de oynamaya başlayacak.

Verilen bütün şansları iyi değerlendiren, gençliği ve enerjisiyle sonradan girdiği maçlarda olumlu işler yapan Kerem'in artık piştiğini düşünen tecrübeli çalıştırıcı, Feghouli tam hazır oluncaya kadar genç futbolcuda ısrar edecek. Şüphesiz bu kararda sağ açıkta oynayan Babel'in verimsiz ve etkisiz kalmasının rolü büyük oldu.
Taylan gibi bekledi

Teknik direktör Fatih Terim, sezon başında 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'dan gelen genç futbolcu için Taylan Antalyalı'da izlediği yolu tercih etti. Kerem Aktüroğlu'nu, büyük takımda oynadığının farkına varması ve adaptasyonu için Taylan'da olduğu gibi yavaş yavaş hazırlayan Terim, şimdi de onu takıma tam olarak monte edecek.



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