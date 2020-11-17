Fatih Terim'den Kenan Karaman'a övgüler

Bundesliga'dan düşen Fortuna Düsseldorf'un sözleşmesini uzatma teklifini geri çeviren Kenan Karaman'la Başakşehir ve Galatasaray kulüpleri ilgileniyor. Alman ekibinin yeni mukavele teklifini geri çeviren Kenan'ın transferde önceliği Galatasaray'a verdiği bildirildi. Sarıkırmızılılar, sezon başında yıldız oyuncuyla ilgilense de 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini FFP yüzünden ödeyememişti.



OCAK'TA DÜSSELDORF'UN KAPISINI ÇALACAKLAR



Ocak ayında tekrar Fortuna Düsseldorf'un kapısını çalmaya hazırlanan Galatasaray, anlaşma sağlamazsa 26 yaşındaki oyuncu için haziran ayını bekleyecek. Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk ve Arda Turan'ı bonservis ödemeden kadrosuna katan sarı-kırmızılılar sezon sonunda aynı taktiği Kenan'da uygulayacak.



BAŞARILI OLUR



26 yaşındaki futbolcunun grafiği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yüzünü güldürdü. Tecrübeli hocanın kadrosunda görmeyi çok istediği Kenan'ın, hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapabilmesi, kadroda derinlik isteyen Terim'i alternatif anlamında çok rahatlatacak gibi görünüyor. Fatih Terim'in Kenan Karaman'la ilgili olarak yardımcılarıyla da görüştüğü ve performansına övgü yağdırdığı, Galatasaray'a gelmesi durumunda çok iyi işler yapabileceğine inandığı belirtiliyor.



SON ÜÇ MAÇTA BOŞU YOK



Kenan Karaman A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı son üç maçta Rusya'ya hem deplasmanda hem de İstanbul'da gol atarken, Sırbistan karşılaşmasında asist yaptı. Kenan'ın Düsseldorf'ta da bu sezon iki golü var.



