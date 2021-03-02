Fatih Terim'den izin formülü

Sıkışık maç takvimi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çalışma programında değişiklik yapmasına neden oldu.



Futbolcularının hem mental hem de fiziksel olarak kendilerini iyi hissetmelerini isteyen Terim, antrenman saatleri değişti. 8 günde 3 maç yapılacak olması nedeniyle oyuncularına izin veremeyen Fatih Terim, dünkü antrenmanı akşam saatlerine çekerek bir anlamda futbolcularına 1 gün dinlenme fırsatı sundu.



BB Erzurumspor maçını cumartesi oynayan sarı-kırmızılılar, pazar sabahı tesislerde yenileme çalışması yaptı. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.



