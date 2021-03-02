Fatih Terim'den izin formülü

Sıkışık maç takvimi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çalışma programında değişiklik yapmasına sebebiyet verdi

Haber; Milliyet
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Fatih Terim'den izin formülü
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02 Mart 2021 08:08
Sıkışık maç takvimi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çalışma programında değişiklik yapmasına neden oldu.

Futbolcularının hem mental hem de fiziksel olarak kendilerini iyi hissetmelerini isteyen Terim, antrenman saatleri değişti. 8 günde 3 maç yapılacak olması nedeniyle oyuncularına izin veremeyen Fatih Terim, dünkü antrenmanı akşam saatlerine çekerek bir anlamda futbolcularına 1 gün dinlenme fırsatı sundu.

BB Erzurumspor maçını cumartesi oynayan sarı-kırmızılılar, pazar sabahı tesislerde yenileme çalışması yaptı. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.



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