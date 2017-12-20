Fatih Terim'den ilk açıklama!

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Galatasaraylı taraftarların çok büyük bir çoğunluğunun yeniden yuvaya dönmesini istediği Fatih Terim sessizliğini koruyor... Fakat tecrübeli teknik adamın kendisine "Hocam Galatasaray'a gidiyor musun?" diye soran yakın dostlarınaifadesini kullandığı öğrenildi.Yine alınan bilgilere göre eğer Başkan Dursun Özbek ilk olarak bir yabancı teknik adamla görüşüp teklif yaparsa Fatih Terim için Galatasaray defteri kapanacak. Başarılı hocanın asla başka bir ismin alternatifi olmayı kabul etmeyeceği ve bu nedenle yaşanacak gelişmeleri çok yakından takip ettiği belirtiliyor.Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan teklif alan fakat ekonomik koşullarda anlaşma sağlayamayan Fatih Terim'in yine yurt dışından talipleri olduğu fakat Galatasaray'ı beklediği ifade ediliyor. Eğer Dursun Özbek'ten herhangi bir teklif gelmezse, Terim de diğer alternatifleri değerlendirecek ve kariyerinde yeni sayfa açacak.