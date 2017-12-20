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Fatih Terim'den ilk açıklama!

Herkesin gözünü çevirdiği Fatih Terim, yakın çevresine henüz Galatasaray'dan kimsenin kendisiyle irtibata geçmediğini aktardı.

Kaynak: Takvim
Fatih Terim'den ilk açıklama!
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20 Aralık 2017 04:35
Galatasaraylı taraftarların çok büyük bir çoğunluğunun yeniden yuvaya dönmesini istediği Fatih Terim sessizliğini koruyor... Fakat tecrübeli teknik adamın kendisine "Hocam Galatasaray'a gidiyor musun?" diye soran yakın dostlarına "Öyle bir durum yok. Beni ne arayan var ne de soran" ifadesini kullandığı öğrenildi.

ALTERNATİF OLMAZ
Yine alınan bilgilere göre eğer Başkan Dursun Özbek ilk olarak bir yabancı teknik adamla görüşüp teklif yaparsa Fatih Terim için Galatasaray defteri kapanacak. Başarılı hocanın asla başka bir ismin alternatifi olmayı kabul etmeyeceği ve bu nedenle yaşanacak gelişmeleri çok yakından takip ettiği belirtiliyor.

GALATASARAY'I BEKLİYOR
Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan teklif alan fakat ekonomik koşullarda anlaşma sağlayamayan Fatih Terim'in yine yurt dışından talipleri olduğu fakat Galatasaray'ı beklediği ifade ediliyor. Eğer Dursun Özbek'ten herhangi bir teklif gelmezse, Terim de diğer alternatifleri değerlendirecek ve kariyerinde yeni sayfa açacak.



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