Galatasaray'ın defans bölgesinde cezalı oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Çaykur Rizespor maçında Christian Luyindama ve Marcao sarı kart, DeAndre Yedlin ise gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Bu isimler Hatay deplasmanında yer alamayacaklar. Yedlin'in yerine Linnes'in oynaması beklenirken stoper konusu herkesi düşündürüyor.Stoper bölgesinde alternatifi kalmayan teknik heyetin elinde Donk ve Ozornwafor ikilisi bulunuyor. Ancak Ozornwafor'un bu sezon 8 dakika oynaması güvensizlik yaratıyor. Bu nedenle Donk'un yanında Taylan ya da Etebo'ya şans verilme ihtimali var. Tabii çok daha sürpriz bir isim de çıkabileceği de konuşuluyor...Defansın tek garanti ismi olan Donk, Surinam Milli Takımı'na davet aldı. İlk kez milli olacak başarılı oyuncunun sakatlanmasından korkan teknik heyet uyarılarda bulundu..Hatay maçı öncesi Donk'un yanına partner arayan Galatasaray, kulübedeki stoperi de altyapıdan alacak. Metehan Baltacı ya da Ata Öztürk A Takım kadrosuna alınacak.Galatasaray altyapısından yetişen Metehan Baltacı, geçen sene profesyonel sözleşmeye imza attı. Genç savunma oyuncusu, bu sezon U19 Ligi'nde 2 karşılaşmada görev aldı. 18 yaşındaki futbolcunun kontratı 2022 yılında sona erecek.18 yaşındaki Ata Öztürk, 2018 yılında Kasımpaşa altyapısından Galatasaray'a geldi.Fotomaç Gazetesi Galatasaray muhabiri Savaş Çorlu: Ata Öztürk ve Metehan Baltacı'nın savunmadaki eksikler nedeniyle kadroya alınacağını ancak Hatayspor karşısında süre bulma imkanlarının olmadığını düşünüyorum. Aaron Boupendza gibi etkili bir hücum oyuncusunun karşısında teknik direktör Fatih Terim, Ryan Donk ve Ozornwafor ikilisine görev verecek. Taylan Antalyalı'nın stoper oynayacağı iddiaları ortaya atıldı ancak böyle bir olayın yaşanması söz konusu değil..