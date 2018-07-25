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Fatih Terim'den iki bölgeye transfer talebi

Galatasaray'da Fatih Terim ve kurmayları Şampiyonlar Ligi için iki bölgeye takviye bekliyor.

Kaynak: Vatan
Fatih Terim'den iki bölgeye transfer talebi
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25 Temmuz 2018 05:45
Transferde UEFA anlaşması nedeniyle eli kolu bağlı kalan Galatasaray buna rağmen çalışmalarını da sürdürüyor.

Üst düzeyde transfer yapabilmek adına kadrodaki bazı isimlerin yüksek bonservis bedeli ile satılması gerekirken Fatih Terim ve ekibi de her duruma göre hazırlık yapıyor.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan G.Saray'ın şu anda mutlaka 2 transfere ihtiyacı olduğu konusunda yönetim ve teknik heyet hemfikir durumunda.

Gomis'in yanı sıra forvette Eren Derdiyok'u kadrosunda bulunduran Terim, mutlaka bir forvet transferi daha istiyor.

Fatih  Terim'in bir diğer olmazsa olmaz transferi ise stoper bölgesine... Maicon, Ahmet Çalık ve Serdar Aziz'i kadrosunda tutan G.Saray buraya bir takviye daha düşünürken Jason Denayer'in durumuna göre hareket edilecek.



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