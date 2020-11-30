Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u farklı geçerek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmıştı.



Maç sonrası futbolcularına övgüler yağdıran teknik direktör Fatih Terim, Hatayspor'la iç sahada oynayacakları maç için kararını verdi.



Takvim'de yer alan habere göre deneyimli teknik adam, bu hafta eksik oyuncular takımda dönecek olsa da kazanan 11'i bozmama kararı aldı. Sakatlığı bulunan Luyindama, Saracchi ve Falcao'nun yanı sıra corona virüsü testleri pozitif çıkan Arda, Babel, Okan ve Belhanda'nın kısa sürede idmanlara başlaması bekleniyor.



Fatih Terim'in bu isimleri, hafta sonu oynanacak Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de başlatmayı düşünmediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne'nin son haftalarda gösterdiği performanstan oldukça memnun olduğu ifade ediliyor.



20'NİN 12'Sİ DEPLASMANDA GELDİ



Geçtiğimiz sezon deplasmanda bekleneni veremeyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon ligde topladığı 20 puanın 12'sini deplasmanda aldı. Aslan, dış sahada 4 galibiyet 1 yenilgi alırken rakip ağlara 10 gol attı.



TAYLAN ANTALYALI'DAN 13'TE 13



Bu arada Galatasaray'da, bu sezon bir başka dikkat çekici performansı Taylan Antalyalı sergiliyor. Bu sezon oynanan 13 resmi maçın hepsine ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu takımda da en çok süre alan isim konumunda.





