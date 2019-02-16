DIAGNE BİLMECESİ



ATMOSFERE HAYRAN KALDI



İmparator "Biliyorum çok hırslısın ancak biraz daha soğukkanlı durmalısın. Sana kenarda ihtiyacımız var. Rakip kulübelerle olan diyaloğunu en aza indir. Biz sadece kendi işimize bakalım" sözleriyle yardımcısına uyarılarda bulundu.Aslan'ın 10 milyon euro ödeyerek Kasımpaşa'dan aldığı Mbaye Diagne, Benfica maçında döküldü. Sahanın en az topa dokunan oyuncusu olurken kendine ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayamaması eleştirildi. Diagne maç boyu sadece 20 kez topa değdi. 9 ikili mücadeleden 5'ini kaybetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada "Forvet istiyorduk ama Diagne 10 milyon euro eder mi?" diye birbirlerine sordu.Benfica'nın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, zorlu bir deplasmandan galibiyet aldıklarını söyledi. Portekiz basınına konuşan Fernandes "Statta o kadar çok gürültü vardı ki 2 metre yanınızdakini bile duyamıyordunuz. Böyle bir ortamdan evimize galibiyetle dönmek harika oldu" dedi.