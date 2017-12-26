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Fatih Terim'den Hasan Şaş tepkisi

Fatih Terim, kupa maçının ardından yardımcılarıyla ilgili soruya yanıt verirken ilginç ifadeler kullandı.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'den Hasan Şaş tepkisi
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26 Aralık 2017 23:09
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor maçının ardından basın toplantısında yardımcılarıyla ilgili soruya yanıt verirken, ilginç ifadeler kullandı.

Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın Florya'ya gelmesiyle ilgili konuşurken, ince bir göndermede de bulundu.

İşte Fatih Terim'in Hasan Şaş sorusuna cevabı...

''Florya haber merkezi gibi olmuş. Eskiden biz söylemeden hiçbir haber çıkmazdı, bazı alışkanlıklar değişmiş demek ki. Hasan da, Ümit de hayırlı olsuna geldi, sağolsunlar. İkisi de G.Saray'ın önemli figürleri, gerekirse olabilir.''

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olması beklenen isimler arasında Hasan Şaş, Johan Elmander, Taffarel yer alıyor.

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