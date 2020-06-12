Fatih Terim'den Hasan Ali Kaldırım'a veto!

İsmi Galatasaray ile anılan Hasan Ali Kaldırım'la ilgili karar belli oldu. Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, bu transferi reddetti

Haber; Haberturk.com, Fotoğraf; AA
Fatih Terim'den Hasan Ali Kaldırım'a veto!
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12 Haziran 2020 10:58
Fenerbahçe'yle sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesi beklenen Hasan Ali Kaldırım, bir süredir kendine takım aramaya başladı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; menajerini devreye sokan deneyimli oyuncunun, Galatasaray'a imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. Ancak sözlü olarak kendilerine önerile Hasan Ali'ye Galatasaray cephesinden olumsuz yanıt geldi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 12 maça çıkan 31 yaşındaki sol bek, teknik direktör Fatih Terim tarafından veto edildiği kaydedildi.



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