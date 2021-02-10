Fatih Terim'den hakem tepkisi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 3-2 mağlup olarak elendikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Terim, "İyi oyun devam etsin diye rotasyon yapmadım ama demek ki yapmak lazımmış. Hiç alakası yokken gol yedik. Arkasından bir gol daha yedik. Bunlar aklımızda olmayan şeyler. Alanyaspor'u kutluyorum, başarılar diliyorum." dedi.



Penaltının verilmediğini ve uzatmaların kısa tutulduğunu söyleyen deneyimli hoca, "42. dakikada Emre Kılınç'ın ayağına basma var. VAR'a gitmiyor, VAR'daki Halis Özkahya çağırmıyor. Emre feryat figan yapsa belki verebilir. Üzgünüm, 2-1 devreye girmek başka bir şeydi. Emre'yi de atan bu arkadaşımızdı. Ondan sonra öyle pozisyonlar çok gördük ama kırmızı kullanılmadı. VAR neden çağırmaz bilmiyorum. 9-11 dakika uzatmalar olurken, biz 5 dakikada bitiriyoruz. Herhangi bir şeyi ona bağlamıyorum ama onu görünce bu duruma geliyoruz. Herhalde ikinci yarıdaki oyun Galatasaraylıların gönlüne su serpmiştir. Oradan devam etmemiz lazım, bu kadar da hata yapmamamız lazım." ifadelerini kullandı.



Yeni transferler için de görüşleri sorulan tecrübeli antrenör, "Gedson Fernandes'in fit olması lazım. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Mustafa Muhammed gol attı ama daha da fazla atabilirdi. Yeni transferlerimizin böyle katkılar yapması güzel." diye konuştu.



