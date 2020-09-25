Fatih Terim'den Hajduk maçı öncesi Fenerbahçe yorumu

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Hajduk Split maçı öncesinde statta ilgi odağı olan Hırvat kulübünün televizyonunda çalışan Mirta Surjak ile röportaj gerçekleştirdi.Terim Mirta Surjak'a İtalyanca verdiği röportajda Hajduk Split'i iyi tanıdığını ve tarihleri boyunca genç ve yetenekli oyuncular yetiştirdiğini bildiğini söyledi. Maç öncesi analizlerinde dikkat edilmesi gereken oyuncuları izlediklerini belirten Terim ayrıca maç öncesinde kafalarında Fenerbahçe maçının olduğu beklentisinin gerçek olmadığını söyledi.Terim Surjak'a verdiği röportajda, "" sözlerini kullandı.Terim ayrıca Hajduk Split'i iyi tanıdığını söyleyerek, "" diye konuştu.Öte yandan Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi de maç öncesinde Hajduk Split kanalında maç öncesi yorumu yaptı.