"GÖRMÜYORUZ SANMASINLAR, KONUŞURUZ..."

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GOMIS'İN PENALTI KAÇIRMASI HAKKINDA...

"ENTERESAN İŞLER OLUYOR, GERMEK İSTEMİYORUM"

"BİZİM OYNAYACAĞIMIZ TAKIMI, BİZDEN ÖNCE HAZIRLIYORLAR"

FATİH TERİM'DEN TFF'YE TEPKİ!

"DİYORSUNUZ Kİ 'AKHİSARCIĞIM SEN ÜZÜLME...'"

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Artık oyunun önemi olmadığını vurgulayan Fatih Terim, "Açıkçası ne istatistik, ne iyi ne de kötü oyun, ne penaltı, ne kaçan... İkinci yarı etkisizdik ancak sorumluluğumuzun bilincindeydik. Böyle maçlar oynamak kolay değil." dedi.Gündemdeki tartışmalara dahil olmamalarıyla ilgili konuşan Fatih Terim, "O bizim yanımızda, Allah bizim yanımızda, o görüyor. Böyle doğru, dürüst emek veren bir grubuz. Bir şey konuşmuyoruz, 'Neden susuyorsunuz?' diyorlar. Susmamız demek, görmediğimiz anlamına gelmez. Konuşmamız demek, konuşmayacağız anlamına gelmez. Bunlara baktığımızda Allah'ın adaleti şaşmıyor, herkesin ki şaşıyor ama onun adaleti şaşmıyor. Oyuncularımı kutluyorum. Böyle bir durumda 3 puan müthiş bir iş. Son iki haftaya lider giriyoruz, inşallah oradan da lider çıkarız." diye konuştu.Terim, bir gazetecinin Gomis'te bir düşüş olduğunu hatırlatması üzerine şöyle konuştu:"Golcüler bazen bunu yaşayabilirler, ben de biliyormuşum gibi bir penaltı daha olursa ona attıracağım dedim. Ama penaltıdan daha kolay pozisyonlar vardı ama olmadı. Bugün bizim takımın önemli bir parçasıydı, bizim ona ihtiyacımız var. Bir daha olsa, bir daha attırırız, kendi istemeyinceye kadar. O yüzden biraz morali bozuktu kendisine de aynı şeyleri söyledim, kazandıktan sonra bunlar tolere edilebilir. Kazandıktan sonra çok önemli değil, golcüler bazen tutukluluk yapabilir."Bir gazetecinin Terim'in söylediği "Allah'ın adaleti şaşmıyor" sözünün hatırlatması üzerine Terim, şunları kaydetti:"Evet, bence o bizi, o her şeyi görüyor ve Allah'ın da adaleti şaşmıyor. Bugün berabere de kalabilirdik, mağlup da olabilirdik, çok farklı da yenebilirdik, kolay bir şey değil. Oyun içinde sakatlıklar filan hepsi... Ama dediğim gibi herkesin adaleti şaşıyor ama onun adaleti şaşmıyor, bunu da her zaman söylüyorum. Çünkü konuşmuyoruz, seslenmiyoruz dediğiniz gibi, bu görmüyoruz veyahut da izlemiyoruz, anlamıyoruz manasına gelmesin, her şeyin farkındayız. mümkünse konsantre vaziyette kalmak istiyoruz. Muhakkak ki bir defa konuşacağım, bu son maçtan sonra mı olur, daha önce mi olur, bilmiyorum, enterasan işler oluyor. Ben de açıkçası bu kadar gergin bir ortamı daha germek istemiyorum. O yüzden adalet şaşmıyor diyorum."İlk yarıya müthiş başladıklarını ancak ikinci devrede bunu sürdüremediklerini belirten Terim, "Buna rağmen 1 penaltı ve 3-4 pozisyon kaçırdık çok çok da net. Ama 3 maç kala deplasmanda oynuyorsunuz, aradaki farkı korumak istiyorsunuz, dışarıda veya içeride bir sürü şeyler oluyor, baskılar oyuncuyu bazen bu hale getirebilir, koruma içgüdüsü olabilir. Sevdiğim bir şey değil ama bu da bir oyun şekli." ifadelerini kullandı.Terim, oyuncuların kötü oynamış olabileceğini ancak ellerinden geleni yaptığını belirterek, "Bu da 3 puana yetti, dolayısıyla çok kritik bir yerden 3 puanla dönmek müthiş bir şey. İyi oyunlarımız çok oldu, ileride iyi oyunları takdim ederiz, bu borçlarımızı öderiz. 3 puanlar bazen iyi oyunlardan daha önemlidir." diye konuştu.Kalan 2 haftada bir maçlarını İstanbul'da birini deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Terim, "Zaten bizim oynayacağımız takımı bizden önce hazırlıyor herkes. Yazılı ve görsel basın başta olmak üzere şimdi öbür takımı hazırlarlar. Oyuncularımı kutluyorum, takımıma lazım olan 3 puandı." değerlendirmesinde bulundu.Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası Finali'nin 9 Mayıs Çarşamba'dan 10 Mayıs Perşembe gününe alınmasına tepki gösteren Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren Fatih Terim "Eğer kazanmasaydık bunu söylemezdim, belki sonra söyleyecektim. Dünyanın ne tarafında görülmüş çok önceden karar verilmiş bir kupa finali, kupa finalinden 5 gün önce cuma günü 1 gün sonraya alınıyor. Bizim Akhisar'la oynayacağımız kupa yarı final maçından önce pazar günü Başakşehir'le oynadık, çarşamba günü Akhisar, cumartesi Alanya. Bizim rakibimiz burada cuma günü Beşiktaş'la oynadı. Biz pazar günü Başakşehir'le oynadık. Çarşamba elendik, bir bahane de bulmadık. Federasyona biz resmi olarak Galatasaray antetli kağıtla, kulübün adına müracatta bulunduk. Biz pazar günü lig, çarşamba günü de kupa oynadık, cumartesi günü de bir tek Alanya'ya biz gidiyoruz, rakiplerimiz İstanbul'da. Alanya maçını pazar günü 16.00'da oynayalım, yazılara cevap vermiyorlarmış, sözlü olarak da başkana verdikleri cevap değiştiremezlermiş. 6 günde 3 maç oynadık." dedi.Bunları elendikleri için söylemediğini kaydeden Terim, "Biz 3. gün deplasmana gittik, belki ben rotasyon yapmazdım. Şimdi kimseye sormadan, hiçbir gerekçe göstermeden cuma günü kupayı 'perşembeye aldım' diyorsunuz. Akhisarcığım sen çok üzme kendini perşembe günü ben sana 4 gün veriyorum, halbuki çok önceden alınmış bir karar değil mi, kimse konuşmuyor." şeklinde görüş belirtti.Terim, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Braga ile oynadıkları karşılaşmanın ardından yanlışlıkla cuma gününe alınan maçın iptalini istemeden o müsabakaya çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:"UEFA'da herhangi bir final karşılaşması öncesi 5 gün önce kimseye gerekçe göstermeden herhangi bir şekilde değiştirebilir misiniz, hadi değiştirin orada bakalım. Ben onun için o tweeti attım, anlamayanlara da söyleyeyim. Neden attığımı anlamayanlar da varmış. Galatasaraylıları uyarıyorum, seçim yarışını saygıyla beklediğim için, altıda herkes teslim etti ondan sonra atmanın sebebi de odur. 30 milyon Galatasaraylıyı hiçe sayıyorsunuz, bu ve buna benzerini bunların hepsini uzun uzun Allah nasip ederse nezaketli şekilde konuşacağız."