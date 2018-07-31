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Fatih Terim'den Gomis'e fırça! "Kendine gel"

Bafetimbi Gomis için Fatih Terim'den flaş karar! Galatasaray'da bir yandan zam haberleriyle gündeme gelen, diğer taraftan hazırlık maçlarında hayal kırıklığı yaratan Bafetimbi Gomis, görüşme odasına davet edildi! Fatih Terim, Gomis ile özel konuşup uyarıda bulunacak.

Fatih Terim'den Gomis'e fırça! 'Kendine gel'
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31 Temmuz 2018 09:01
Bafetimbi Gomis'e uyarı üstüne uyarı... Son dönemde zam haberleriyle gündeme gelen Fransız yıldızın menajerine, ilk olarak Galatasaray Yönetimi'nden ikaz gelmişti.

Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim'in, 32 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme yapacağı öğrenildi. Terim bu görüşme için takımın Florya'ya dönmesini bekliyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, hazırlık maçlarında performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Gomis'i, kendine gelmesi ve bir an önce toparlanması doğrultusunda uyaracak.

Fatih Terim, Gomis'in artık kendini tamamen Galatasaray'a vermesini istiyor.



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