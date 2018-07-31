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Bafetimbi Gomis'e uyarı üstüne uyarı... Son dönemde zam haberleriyle gündeme gelen Fransız yıldızın menajerine, ilk olarak Galatasaray Yönetimi'nden ikaz gelmişti.Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim'in, 32 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme yapacağı öğrenildi. Terim bu görüşme için takımın Florya'ya dönmesini bekliyor.Tecrübeli çalıştırıcı, hazırlık maçlarında performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Gomis'i, kendine gelmesi ve bir an önce toparlanması doğrultusunda uyaracak.Fatih Terim, Gomis'in artık kendini tamamen Galatasaray'a vermesini istiyor.