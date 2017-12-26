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Fatih Terim'den Gomis için özel karar!

Galatasaray'da Fransız yıldız Bafetimbi Gomis'in iki haftalık performansı üzerine Fatih Terim harekete geçme kararı aldı.

Kaynak: Türkiye
Fatih Terim'den Gomis için özel karar!
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26 Aralık 2017 09:21
Galatasaray, sezonun ilk yarısında ligin en golcü takımı olmayı başardı. Geride kalan 17 haftada rakip fileleri 37 kere havalandıran sarı-kırmızılı ekip, maç maçına 2,17 gol ortalamasıyla mücadele etti.

Sarı-kırmızılı oyuncu Bafetimbi Gomis ise attığı 14 golle, gol krallığının zirvesindeki 3 oyuncudan biri olurken 4 de asist katkısı yaptı.

Galatasaray'ın attığı gollerin yarısında imzası olan Fransız golcünün 2 haftalık performansı ise başta Fatih Terim olmak üzere birçok ismi düşündürüyor.

Göztepe karşısında da net fırsatlardan yararlanamayan Gomis'e, maçın başında Eren'i ısındırarak da mesaj veren Terim, devre arası kampında golcü oyuncuya yeni programlar hazırlamayı planlıyor.



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